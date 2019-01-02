Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 02.01.2019 10:11
  • Son Güncelleme: 02.01.2019 10:14

Türkiye'den dev hamle! Petrol ve doğalgaz için harekete geçildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin doğalgaz ve petrol arama çalışmalarının tam gaz sürdüğünü açıklayarak, kaynak çıkarımı konusunda ümitli olduklarını söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bolu'nun Göynük ilçesinde yerli kömürden elektrik üretimi yapan Aksa Enerji Santrali'ni ziyaret etti.

Bakan Dönmez, yaptığı açıklamada, yerli ve yenilenebilir kaynakların ülke ekonomisi açısından son derece önemli olduğunu söyledi.

TANAP'IN ÖNEMİNE VURGU
Bakan Dönmez, bu yıl hayata geçirilen projelere de değinerek, bunlardan birinin Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) olduğunu dile getirdi.

Doğalgazı ağırlıklı olarak komşu ülkelerden aldıklarını vurgulayan Dönmez, TANAP ile Azerbaycan'dan 16 milyar metreküp taşıma kapasitesine sahip yeni hat çektiklerini, bunu Haziran ayında işletmeye aldıklarını kaydetti.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerEkonomi HaberleriTürkiye'den dev hamle! Petrol ve doğalgaz için harekete geçildi
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar