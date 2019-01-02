Türkiye'den dev hamle! Petrol ve doğalgaz için harekete geçildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bolu'nun Göynük ilçesinde yerli kömürden elektrik üretimi yapan Aksa Enerji Santrali'ni ziyaret etti.

Bakan Dönmez, yaptığı açıklamada, yerli ve yenilenebilir kaynakların ülke ekonomisi açısından son derece önemli olduğunu söyledi.

TANAP'IN ÖNEMİNE VURGU

Bakan Dönmez, bu yıl hayata geçirilen projelere de değinerek, bunlardan birinin Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) olduğunu dile getirdi.

Doğalgazı ağırlıklı olarak komşu ülkelerden aldıklarını vurgulayan Dönmez, TANAP ile Azerbaycan'dan 16 milyar metreküp taşıma kapasitesine sahip yeni hat çektiklerini, bunu Haziran ayında işletmeye aldıklarını kaydetti.