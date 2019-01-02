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  • 02.01.2019 09:14
  • Son Güncelleme: 02.01.2019 09:20

son durum: yükselişte! , çeyrek altın ne kadar? 2 Ocak

yeni yılın ilk işlem gününe nasıl başladı? Altının kilogram fiyatı, cuma günkü kapanışa göre yüzde 1,11 artarak 218 bin 300 liraya yükseldi. Bugün fiyatı, fiyatı ne kadar oldu? İşte 2 Ocak güncel çeyrek altın fiyatı ve gram altın fiyatı...

Altın fiyatları yatırımcıların küresel ekonominin güç kaybettiği endişeleriyle hisse piyasalarından çıkarak güvenli liman varlıklara yönelmesi sonucu değer kazandı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı Pazartesi yaklaşık altı ayın zirvesi olan 1,284.09 dolara kadar yükseldikten sonra bugün yüzde 0.1 artıda 1,283.61 dolardan işlem gördü. Bugün çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 2 Ocak güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI GÜNCEL RAKAMLAR (2 OCAK 2018)

Altın fiyatları sürekli güncellenmektedir.

GRAM ALTIN FİYATI
217,43
217,62

ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.284,00
1.284,17

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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