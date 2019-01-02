Altın fiyatları yatırımcıların küresel ekonominin güç kaybettiği endişeleriyle hisse piyasalarından çıkarak güvenli liman varlıklara yönelmesi sonucu değer kazandı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı Pazartesi yaklaşık altı ayın zirvesi olan 1,284.09 dolara kadar yükseldikten sonra bugün yüzde 0.1 artıda 1,283.61 dolardan işlem gördü. Bugün çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 2 Ocak güncel altın fiyatları...
ALTIN FİYATLARI GÜNCEL RAKAMLAR (2 OCAK 2018)
Altın fiyatları sürekli güncellenmektedir.
GRAM ALTIN FİYATI
217,43
217,62
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.284,00
1.284,17
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.