Altın fiyatları yatırımcıların küresel ekonominin güç kaybettiği endişeleriyle hisse piyasalarından çıkarak güvenli liman varlıklara yönelmesi sonucu değer kazandı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı Pazartesi yaklaşık altı ayın zirvesi olan 1,284.09 dolara kadar yükseldikten sonra bugün yüzde 0.1 artıda 1,283.61 dolardan işlem gördü. Bugün çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 2 Ocak güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI GÜNCEL RAKAMLAR (2 OCAK 2018)

Altın fiyatları sürekli güncellenmektedir.

GRAM ALTIN FİYATI

217,43

217,62

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.284,00

1.284,17