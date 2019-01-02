Otomobile yeni vergi

Otomobil sahipleri ve yeni araç alacaklar için 2019 yılında uygulanacak olan Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) rakamları belli oldu. MTV'de yeniden değerleme oranı yüzde 15.9 olarak baz alındı. MTV artış oranı, daha önce yüzde 23.73 olarak açıklanan yeniden değerleme oranının altında tutuldu. MTV artış oranında 8 puana yakın düşüş yaşandı. Bu indirimin en üst sınıfta 2 bin 750 liranın üzerinde indirime denk geldiği hesaplandı. Sürpriz indirim ile en düşük vergi 90 lira, en yüksek vergi ise 41 bin lira oldu. Artış yüzde 23.73 olsaydı, 3 yaşa kadar 40 bin lirayı aşmayan kategorideki 1.6 litre hacimli otomobilin MTV'si yıllık bin 601 lira olacaktı. Yeni orana göre bu vergi bin 500 liraya indi.
İÇKİYE ÖTV DÜZENLEMESİ
Alkollü içkilerden alınan özel tüketim vergisi tutarları belirlendi. Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre vergi yüzde 13.48 oranında arttı. Yabancı sigara üretiminde kullanılan yabancı tütün ithalatında alınan ton başına 150 dolar vergi ise sıfırlandı. Karar uyarınca, 50'lik bir kutu biradan alınan ÖTV ve KDV toplamı 4.59 liradan 5.21 liraya çıktı. 70'lik rakının ÖTV'si 59.64 TL'den 67.68 TL'ye, KDV ile birlikte toplam vergisi de 70.37 TL'den 79.86 TL'ye yükseldi. Öte yandan tütün ürünlerinde 'kara paket' kullanılmasına dair yasa ile de kademeli olarak, sigara paketleri tek tip ve siyah renkte olacak, pakette marka logosu bulunmayacak.
İÇKİYE ÖTV DÜZENLEMESİ
Alkollü içkilerden alınan özel tüketim vergisi tutarları belirlendi. Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre vergi yüzde 13.48 oranında arttı. Yabancı sigara üretiminde kullanılan yabancı tütün ithalatında alınan ton başına 150 dolar vergi ise sıfırlandı. Karar uyarınca, 50'lik bir kutu biradan alınan ÖTV ve KDV toplamı 4.59 liradan 5.21 liraya çıktı. 70'lik rakının ÖTV'si 59.64 TL'den 67.68 TL'ye, KDV ile birlikte toplam vergisi de 70.37 TL'den 79.86 TL'ye yükseldi. Öte yandan tütün ürünlerinde 'kara paket' kullanılmasına dair yasa ile de kademeli olarak, sigara paketleri tek tip ve siyah renkte olacak, pakette marka logosu bulunmayacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.