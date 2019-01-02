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Osmangazi köprüsü 103 oldu

Osmangazi köprüsü 103 TL oldu
İşletmesi özel şirkette olan Osmangazi Köprüsü ve Gebze- Orhangazi-İzmir Otoyolu geçiş ücreeri de 2019 yılının ilk gününde artırıldı. Geçen yıl 71.75 TL olan 1. sınıf aracın (otomobil) geçiş ücreti, 103.05 TL'ye çıkarıldı. Ayrıca Gebze-Orhangazi ücretlerine de yapıldı. Gebze-Orhangazi- İzmir otoyolunda daha önce 5.5 TL olan Altınova- Orhangazi arası yeni zamla birlikte 11.5 TL'ye, daha önce 7.40 TL olan Gemlik-Bursa Kuzey gişeleri arası da 15.65 TL'ye yükseltildi.

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