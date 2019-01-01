Altın fiyatları yükseliş trendini sürdürüyor. Altın piyasasında, en düşük 217 bin 250 lira, en yüksek 218 bin 300 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü cuma günkü kapanışa göre yüzde 1,11 artışla 218 bin 300 liradan tamamladı. Altın fiyatları 2019 yılına nasıl başladı? Bugün çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 1 Ocak güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI GÜNCEL RAKAMLAR (1 OCAK 2019)

GRAM ALTIN FİYATI

217,43

217,62

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.281,86

1.283,35