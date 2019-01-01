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  • 01.01.2019 12:54
  • Son Güncelleme: 01.01.2019 12:56

yükselişte! 1 Ocak 2019 , ne kadar oldu?

yeni yıla nasıl başladı? İstanbul Kapalıçarşı'da, 2018 yılının son kapanışında 356,00 lira, Cumhuriyet altını 1.458,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,78 yükselişle 218,30 liradan işlem gördü. Peki, bugün çeyrek altın fiyatı, fiyatı ne kadar oldu? İşte 1 Ocak 2019 ...

Altın fiyatları yükseliş trendini sürdürüyor. Altın piyasasında, en düşük 217 bin 250 lira, en yüksek 218 bin 300 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü cuma günkü kapanışa göre yüzde 1,11 artışla 218 bin 300 liradan tamamladı. Altın fiyatları 2019 yılına nasıl başladı? Bugün çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 1 Ocak güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI GÜNCEL RAKAMLAR (1 OCAK 2019)

GRAM ALTIN FİYATI
217,43
217,62

ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.281,86
1.283,35

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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