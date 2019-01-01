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  • 02.01.2019 07:39

Bunu yaparsanız poşete ücret ödemeyeceksiniz!

Türkiye genelinde 1 Ocak 2019 itibariyle başlatılan "ücretli poşet uygulaması" vatandaşlardan büyük tepki çekti. Çevreyi koruma amaçlı yapılan düzenlemeye bazı vatandaşlar da destek verirken, gramajı düşük ürünler için poşetlerin bedelsiz olduğu öğrenildi.

Bunu yaparsanız poşete ücret ödemeyeceksiniz!

Türkiye genelinde, doğanın kirlenmesini önlemek amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hazırladığı 'ücretli poşet uygulaması', bugünden itibaren başladı. Edirne'de marketlere alışveriş yapmaya giden kişilerden bazıları satın aldıkları ürünleri, her biri için 25 kuruş ücret ödedikleri poşetlere koydu.

Bazı kişiler ise ücret ödememek için yanlarına getirdikleri poşetleri kullandı.
Doğayı korumak amacıyla başlatılan uygulamayı yerinden bulan Edirneliler, geç kalındığını dile getirdi. Marketten aldığı ürünleri ücret ödeyerek temin ettiği poşetle taşıyan Harun Kalender, şunları söyledi:

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