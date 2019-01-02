Dolar fiyat endeksi ise Pazartesi kapanışa kıyasla değişim kaydetmeyerek 96.17'de bulunuyor. Dolar son haftalarda Fed'in faiz artırımlarına tahmin edilenden daha önce ara vereceği beklentileriyle değer yitirdi. İşte 2 Ocak 2019 dolar ve euro fiyatları...
GÜNCEL DOLAR VE EURO FİYATLARI
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