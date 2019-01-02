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  • 02.01.2019 09:13

ne kadar oldu? Dolar ve fiyatı kaç TL? 2 Ocak 2019 döviz kuru

fiyatları yen karşısında yüzde 0.3 değer yitirerek 109.39 yene düştü. Yeni yıl tatilinin ardından piyasalarda işlem hacimlerinin düşük olduğu görüldü. ABD Hazine tahvil getirilerinin gerilemesi de doların çekiciliğini azalttı. Peki bugün dolar ve ne kadar oldu? İşte 2 Ocak 2019 güncel dolar ve ...

Dolar fiyat endeksi ise Pazartesi kapanışa kıyasla değişim kaydetmeyerek 96.17'de bulunuyor. Dolar son haftalarda Fed'in faiz artırımlarına tahmin edilenden daha önce ara vereceği beklentileriyle değer yitirdi. İşte 2 Ocak 2019 dolar ve euro fiyatları...

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