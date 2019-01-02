2019'da vatandaşın yüzü gülecek! İşte 81 milyonu ilgilendiren yenilikler

2019 milyonlarca vatandaşın cebine, günlük yaşamına doğrudan yansıyan yeniliklerle geldi. Yeni yılla birlikte 4 milyon şirkete devlet garantili alacak sigortası yapılırken, binlerce vatandaşın elektrik, su faturası düşecek. İşletmelerin uzun süredir beklediği KDV iadelerinin yüzde 50'si ödenecek. Konut, çeyiz hesabında ilk ödeme yapılacak, iş kazası yaşanmayan işletmelerin prim yükünün yüzde 50'sini devlet karşılayacak. Vatandaşın köprü cezaları silinirken, borcu sıfırlanan Bağ-Kur'lular istediği hastaneye gidebilecek. Dün itibarıyla yaşama geçen ve doğrudan 81 milyon vatandaşı ilgilendiren 10 önemli adım şöyle:
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