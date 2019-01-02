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'tan müjde! ve indirimleri 3 ay daha devam edecek

, yılın son saatlerinde verdiği müjde ile vatandaşları sevindirdi.

İndirime devam
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2019 itibarıyla sona erecek olan ve indirimlerini da da 3 ay süreyle devam ettireceklerinin müjdesini verdi. Bakan Albayrak, Twitter'dan paylaştığı mesajla la topyekun mücadele kapsamında uygulanan KDV ve ÖTV indirimlerinin uzatıldığını bildirdi. Albayrak mesajında, "Enflasyonla topyekun mücadeleye, ekonomide dengelenmeye ve istihdama destek amacıyla başlattığımız ÖTV ve KDV indirimlerini yeni yılda 3 ay süreyle devam ettiriyoruz. İndirimlerimiz milletimize ve sektörlerimize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. Böylece beyaz eşya ile 250 cc ve altı motorsikletlerde yüzde sıfır ÖTV ve bin 600 cc altındaki araçlarda 15 puan ÖTV indirimi, konutta ve mobilyada yüzde 8 KDV, ticari araçlarda yüzde 1 KDV ile tapu harcının yüzde 3'e indirildiği uygulama 3 ay daha sürecek.

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