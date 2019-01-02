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2019'da vatandaşın yüzü gülecek! İşte hayatımızı kolaylaştıracak yenilikler

Hayatımız kolaylaştı
2019 milyonlarca vatandaşın cebine, günlük yaşamına doğrudan yansıyan, hayatını kolaylaştıran yeniliklerle geldi.

4 MİLYON İŞLETME NEFES ALDI: 4 milyon küçük işletmeyi ilgilendiren, devlet destekli alacak sı devreye girdi.

ELEKTRİK, SU FATURASI DÜŞECEK: ve doğalgaza yüzde 10 indirim geldi. 'da tüm aboneler için su faturaları da yüzde 15 indirimli olacak.

KDV İADELERİ BAŞLIYOR: Son üç aydır bekleyen iadeleri hızlı bir şekilde ödenecek.

KONUT VE ÇEYİZDE İLK ÖDEME: Çeyiz hesabı ve devlet katkısında ilk ödeme yapılacak.

ÖNCE ARABULUCUYA GİDİLECEK: Dün itibariyle ticari anlaşmazlıklarda arabuluculuk zorunlu olurken, vatandaş mahkemeye gitmeden sorunlarını çözme şansı bulacak.

PRİM YÜKÜ YARIYA DÜŞÜYOR: Son 3 yılda iş kazası yapmayan işletmelerin sigorta prim oranının yüzde 50 düşürülmesi uygulaması başladı.

İNTERNETTE SINIRSIZ DÖNEM: Adil kullanım kotası uygulaması bugünden itibaren kalkıyor.

HASTANE KAPILARI AÇILDI: Başvuru şartı aramadan binlerce Bağ-Kur borcu silinirken, 2 milyona yakın vatandaşın sosyal güvenlik primlerinde ödeme kolaylığı sağlandı.


Hazal ATEŞ

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