2019'da vatandaşın yüzü gülecek! İşte hayatımızı kolaylaştıracak yenilikler

2019 milyonlarca vatandaşın cebine, günlük yaşamına doğrudan yansıyan, hayatını kolaylaştıran yeniliklerle geldi.
4 MİLYON İŞLETME NEFES ALDI: 4 milyon küçük işletmeyi ilgilendiren, devlet destekli alacak sigortası devreye girdi.
ELEKTRİK, SU FATURASI DÜŞECEK: Elektrik ve doğalgaza yüzde 10 indirim geldi. İstanbul'da tüm aboneler için su faturaları da yüzde 15 indirimli olacak.
KDV İADELERİ BAŞLIYOR: Son üç aydır bekleyen KDV iadeleri hızlı bir şekilde ödenecek.
KONUT VE ÇEYİZDE İLK ÖDEME: Çeyiz hesabı ve devlet katkısında ilk ödeme yapılacak.
ÖNCE ARABULUCUYA GİDİLECEK: Dün itibariyle ticari anlaşmazlıklarda arabuluculuk zorunlu olurken, vatandaş mahkemeye gitmeden sorunlarını çözme şansı bulacak.
PRİM YÜKÜ YARIYA DÜŞÜYOR: Son 3 yılda iş kazası yapmayan işletmelerin sigorta prim oranının yüzde 50 düşürülmesi uygulaması başladı.
İNTERNETTE SINIRSIZ DÖNEM: Adil kullanım kotası uygulaması bugünden itibaren kalkıyor.
HASTANE KAPILARI AÇILDI: Başvuru şartı aramadan binlerce Bağ-Kur borcu silinirken, 2 milyona yakın vatandaşın sosyal güvenlik primlerinde ödeme kolaylığı sağlandı.
Hazal ATEŞ
4 MİLYON İŞLETME NEFES ALDI: 4 milyon küçük işletmeyi ilgilendiren, devlet destekli alacak sigortası devreye girdi.
ELEKTRİK, SU FATURASI DÜŞECEK: Elektrik ve doğalgaza yüzde 10 indirim geldi. İstanbul'da tüm aboneler için su faturaları da yüzde 15 indirimli olacak.
KDV İADELERİ BAŞLIYOR: Son üç aydır bekleyen KDV iadeleri hızlı bir şekilde ödenecek.
KONUT VE ÇEYİZDE İLK ÖDEME: Çeyiz hesabı ve devlet katkısında ilk ödeme yapılacak.
ÖNCE ARABULUCUYA GİDİLECEK: Dün itibariyle ticari anlaşmazlıklarda arabuluculuk zorunlu olurken, vatandaş mahkemeye gitmeden sorunlarını çözme şansı bulacak.
PRİM YÜKÜ YARIYA DÜŞÜYOR: Son 3 yılda iş kazası yapmayan işletmelerin sigorta prim oranının yüzde 50 düşürülmesi uygulaması başladı.
İNTERNETTE SINIRSIZ DÖNEM: Adil kullanım kotası uygulaması bugünden itibaren kalkıyor.
HASTANE KAPILARI AÇILDI: Başvuru şartı aramadan binlerce Bağ-Kur borcu silinirken, 2 milyona yakın vatandaşın sosyal güvenlik primlerinde ödeme kolaylığı sağlandı.
Hazal ATEŞ
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