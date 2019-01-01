Kapadokya’dan Dubai’ye

Kapadokya bölgesinde sıcak hava balon turu hizmeti sunan bir firma, Dubai'de de uçuş düzenlemeye başladı. Firmanın Genel Koordinatörü Abdullah İnal, balon turuna ilginin son yıllarda artmasıyla Türkiye dışında da yatırıma yönelmek istediklerini söyedi.
- Ekonomi
- 01.01.2019
- Gazete
- Bugün açıklandı! 15 gün ücretsiz olacak...
- Milyonları ilgilendiren yasa teklifleri Meclis'e geliyor
- Dolar ne kadar? İşte güncel döviz fiyatları
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.