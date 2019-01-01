Bugünkü
Takvim

’dan ’ye

Kapadokya’dan Dubai’ye
Kapadokya bölgesinde sıcak hava balon turu hizmeti sunan bir firma, Dubai'de de uçuş düzenlemeye başladı. Firmanın Genel Koordinatörü Abdullah İnal, balon turuna ilginin son yıllarda artmasıyla dışında da yatırıma yönelmek istediklerini söyedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerEkonomi HaberleriKapadokya’dan Dubai’ye
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri