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  • 01.01.2019 00:33

Malta vatandaşlığı verilenler arasında dikkat çeken ler

'nde her yılın sonunda yayınlanan yeni vatandaşların listesi, bu yıl yaklaşık 3.000 isim içeriyor. Yatırım yoluyla elde edilen vatandaşlığa hak kazanan isimler arasında, 'den ve Bilen gibi isimler de yer alıyor.

Türk milyarder de o listede!

Malta'da her yıl belli sayıda yabancı yatırımcıya vatandaşlık verilmesini sağlayan ve tam ismi Citizenship by Investment (Yatırım ile Vatandaşlık) olan programın bu yılki raporları yayınlandı.

'nin, bu yıl vatandaşlık verildiğini ilan ettiği isimler incelendiğinde, önde gelen leri ve Rus işadamları dahil olmak üzere çeşitli isimler göze çarpıyor.

ve Bilen de, Malta'da vatandaşlık hakkı kazanan isimler arasında yer alıyor. Öte yandan Independent'da yer alan haberde, vatandaşlığa kabul edilen iki milyarderin kardeş olmasına dikkat çekiliyor. Forbes'a göre, Çiğdem Sabancı Bilen 1.2 milyar dolar değerinde servete sahipken, Suzan Sabancı Dinçer'in sahip olduğu servet son birkaç yılda 1 milyar doların üzerine çıktı.

Independent'ın haberinde "Kız kardeşler milyarder Sabancı ailesinin üçüncü kuşak üyeleri ve şu an 'nin en büyük holdinglerinden biri olan 'i kuran Hacı Ömer Sabancı'nın torunları." ifadeleri yer alıyor.
Sabancı Holding, 70 şirkete sahip ve 15 ülkede yaklaşık 65.000 kişiyi istihdam ediyor. Sabancı ailesinin servetinin yaklaşık 30 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

Karamancı soyismine sahip Mehmet Fatih Karamancı, Esra Karamancı ve Fatma Yasemin Karamancı ile birlikte yeni vatandaş olarak listeleniyor.

Son olarak, Köseoğlu ailesinden dokuz kişiye vatandaşlık verildi. Malta Hükümet Gazetesi'nde yeni vatandaşlar arasında Moldova, ve Kuzey 'ta araç takip sistemleri ve filo yönetimi için pazar lideri olarak tanımlanan Arvento Mobile Systems CEO'su Özer Hıncal yer alıyor.

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