Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 31.12.2018 19:32
  • Son Güncelleme: 31.12.2018 19:47

Son dakika: Bakan Albayrak açıkladı: ve indirimleri 3 ay daha devam edecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, " ve indirimleri 3 ay daha devam edecek" açıklamasında bulundu.

Bakan Albayrak müjdeyi verdi! 3 ay daha sürecek...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve 'de indirim süresiyle ilgili "Enflasyonla Topyekun Mücadeleye, ekonomide dengelenmeye ve istihdama destek amacıyla başlattığımız ve bu gece sona erecek olan ÖTV ve KDV indirimlerini yeni yılda 3 ay süreyle devam ettiriyoruz. İndirimlerimiz milletimize ve sektörlerimize hayırlı uğurlu olsun." mesajını paylaştı.


60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika: Bakan Albayrak açıkladı: ÖTV ve KDV indirimleri 3 ay daha devam edecek
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar