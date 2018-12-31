Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ÖTV ve KDV'de indirim süresiyle ilgili "Enflasyonla Topyekun Mücadeleye, ekonomide dengelenmeye ve istihdama destek amacıyla başlattığımız ve bu gece sona erecek olan ÖTV ve KDV indirimlerini yeni yılda 3 ay süreyle devam ettiriyoruz. İndirimlerimiz milletimize ve sektörlerimize hayırlı uğurlu olsun." mesajını paylaştı.
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