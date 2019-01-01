İmar barışı 6 ay uzadı

İmar Barışı düzenlemesinde başvuru süresi 6 ay uzatıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 28 Aralık'ta yaptığı açıklamada yaklaşık 9 milyon 500 bin kişinin İmar Barışı'ndan faydalandığını belirterek, "Toplam yaklaşık 14 milyar liralık bedel ödendi" demişti. İmar Barışı düzenlemesi, 31 Aralık 2017'den önce yapılmış yapıları kapsıyor. PTT şubelerinden alınan e-Devlet şifresi ile 'www.turkiye.gov.tr' adresine veya 'e-Devlet' mobil uygulamasına giren vatandaşlar, burada yer alan kurumlar bölümünden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na ait sayfaya erişebiliyor. Sayfaya giriş yapan yapı sahipleri, 'İmar Barışı Başvuruları' bölümüne girdikten sonra istenilen bilgileri doldurarak başvurularını tamamlıyor.
- Ekonomi
- 01.01.2019
- Gazete
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