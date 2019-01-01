Ev desteği büyüyor

Bankada hesap açıp 3-5 yıl düzenli birikim yapanlara, ilk evini aldıklarında devlet maddi destek sağlıyor. Konut hesabı uygulamasında ilk ödemeler bu yıl başlarken, hesaba ilişkin tutarlar 2019'da yüzde 23.73'lük yeniden değerleme oranı kadar yükseldi. İşte yeni tutarlar:
● Hesaba aylık ödemede alt sınır 313,72 liradan 388,17 liraya, üst sınır 3 bin 137 lira 15 kuruştan 3 bin 881 lira 60 kuruşa çıktı.
● Katılımcı, hesabın açılış tarihinde 2018 yılı için azami 37 bin 645 lira 87 kuruşa kadar para yatırabiliyordu. Bu tutar 46 bin 579 lira 23 kuruş oldu.
● Devlet katkısı üst sınırı da yükseldi. Düzenli ödeme süresi 36-47 ay olanlar 20 bin 184, 48-59 ay arası olanlar 21 bin 736, 60 ay ve üzeri olanlar 24 bin 746 liraya varan alabilecek. Meclis'teki tasarının yasalaşmasıyla üst sınır 25 bin liraya çıkacak.
● Hesaba aylık ödemede alt sınır 313,72 liradan 388,17 liraya, üst sınır 3 bin 137 lira 15 kuruştan 3 bin 881 lira 60 kuruşa çıktı.
● Katılımcı, hesabın açılış tarihinde 2018 yılı için azami 37 bin 645 lira 87 kuruşa kadar para yatırabiliyordu. Bu tutar 46 bin 579 lira 23 kuruş oldu.
● Devlet katkısı üst sınırı da yükseldi. Düzenli ödeme süresi 36-47 ay olanlar 20 bin 184, 48-59 ay arası olanlar 21 bin 736, 60 ay ve üzeri olanlar 24 bin 746 liraya varan alabilecek. Meclis'teki tasarının yasalaşmasıyla üst sınır 25 bin liraya çıkacak.
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