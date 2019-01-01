Turizmde rekor üstüne rekor kıran Antalya'ya, 1 Ocak- 30 Aralık 2018 tarihlerinde havayolu ile 12 milyon 707 bin 86 yabancı ziyaretçi geldi. 2018'de havayoluyla gelen yabancı ziyaretçi sayısı, turizmde kentin en iyi yılı olarak değerlendirilen 2014'ü de geçerek yeni bir rekor kırdı.
- Ekonomi
- 01.01.2019
- Gazete
Antalya rekor kırdı
- Dünya devlerinden peş peşe açıkladı! Dolar...
- Emekliye 2 bin TL bayram ikramiyesi
- TOKİ kura çekilişi ne zaman, nerede yapılacak?
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.