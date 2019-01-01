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rekor kırdı

Antalya rekor kırdı
Turizmde rekor üstüne rekor kıran 'ya, 1 Ocak- 30 Aralık 2018 tarihlerinde havayolu ile 12 milyon 707 bin 86 yabancı ziyaretçi geldi. 2018'de havayoluyla gelen yabancı ziyaretçi sayısı, kentin en iyi yılı olarak değerlendirilen 2014'ü de geçerek yeni bir rekor kırdı.

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