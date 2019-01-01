70 milyon heyecanı Milyonlarca vatandaş para umuduyla bilet aldı. 70 milyon lira hayali kuran vatandaşın bu para kendisine çıkarsa nereye harcayacağı konuşunda da alternatifler var.







Zengin olma hayali kuranların beklediği çekiliş yapıldı. Milli Piyango, yılbaşı özel çekilişini gerçekleştirdi. Büyük ikramiyenin 70 milyon lira olduğu çekilişte, toplam 390 milyon 910 bin lira ikramiye dağıtıldı. Türkiye çekilişin kazananlarını merak ederken, 70 milyonluk ikramiye günlerce hayal kurdurdu. İşte 70 milyon lira ile yapılabileceklerden bazıları:

olma hayali kuranların beklediği çekiliş yapıldı., yılbaşı özel çekilişini gerçekleştirdi. Büyük ikramiyeninolduğu çekilişte, toplamikramiye dağıtıldı. Türkiye çekilişin kazananlarını merak ederken, 70 milyonluk ikramiye günlerce hayal kurdurdu. İşte 70 milyon lira ile yapılabileceklerden bazıları: HABERİN DEVAMI

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