1.2 milyon istihdam

Türkiye yatırım ve istihdam alanında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyonla 2019'a güçlü bir giriş yaptı. Son 10 yıldaki istihdam performansıyla Avrupa ülkelerini geride bırakan Türkiye, yeni yılda atacağı adımlarla yıl sonuna kadar 1 milyon 250 bin istihdam yaratacak. 2019 istihdam ajandasındaki önemli başlıklar şöyle:

