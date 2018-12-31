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  • 31.12.2018 08:54
  • Son Güncelleme: 31.12.2018 09:19

kredisi faiz oranları ile ilgili önemli düzenleme

ile ilgili 'de önemli bir karar yayımlandı. Cumhurbaşkanı kararı ile bundan böyle kentsel dönüşüm kredilerine ait faiz oranlarının konut kredileri ile aynı şekilde kullandırılması mümkün olacak.

Kentsel dönüşüm kredilerine ait faiz oranlarının konut kredileri ile aynı şekilde kullandırılması mümkün olacak.

Cumhurbaşkanının "6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

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