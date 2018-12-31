Kentsel dönüşüm kredilerine ait faiz oranlarının konut kredileri ile aynı şekilde kullandırılması mümkün olacak.
Cumhurbaşkanının "6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
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