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  • 31.12.2018 08:08
  • Son Güncelleme: 31.12.2018 08:52

Türkiye bor ihracında rekor kırdı

Türkiye 2018 yılında ihracatında 1 milyar dolarlık geliri aşarak rekor kırdı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ham madde halindeki ihraç fiyatı 200 dolar olan boru yarı mamül hale getirerek birim fiyatını 40 bin dolara çıkarmayı hedeflediklerini duyurdu.

Toplam 3,3 milyar ton rezerviyle dünya bor yoğunluğunda yüzde 73'lük pay ile ilk sırada yer alan Türkiye, bu yıl bor madeninden rekor gelire ulaştı. Çoğunluğu ham madde ve yarı mamul olmak üzere bordan elde edilen ürünlerle 2018'de 1 milyar dolarlık ihracat sınırını aştıklarını belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Bu sene satış 2 milyon 420 bin tona çıktı ve Türkiye tarihi rekorunu kırdı" dedi. Bor madeninde yüksek katma değerli mamul üretecek çalışmalara da hız verdiklerini ifade eden Dönmez, Eti Maden İşletmelerinin, özellikle savunma sanayiinde kullanılan bor karbür gibi ürünlerle ilgili üretime geçeceğinin bilgisini verdi. Konuya ilişkin Dönmez, "Görüşmeler belirli bir noktaya geldi, inşallah en kısa süre içerisinde kamuoyuyla da paylaşmış olacağız" ifadesini kullandı.

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