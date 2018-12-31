Dolar fiyatları ABD büyümesinin yavaşlaması ve Çin-ABD arasındaki ticaret gerginliği ile birlikte baskı altına alınmıştı. Dolar son haftalarda Fed'in faiz artırımlarına tahmin edilenden daha önce ara vereceği beklentileriyle değer yitirdi. ABD Hazine tahvil getirilerinin gerilemesi de doların çekiciliğini azalttı. İşte 31 Aralık 2018 döviz kurları...

GÜNCEL DOLAR VE EURO FİYATLARI