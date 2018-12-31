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  • 31.12.2018 09:48
  • Son Güncelleme: 31.12.2018 09:54

ne kadar oldu? Dolar ve fiyatı kaç TL? 31 Aralık 2018 döviz kuru

fiyat endeksi Asya piyasalarında 96.44 ile Cuma kapanışa kıyasal yatay seyretti. Dolar son haftalarda Fed'in faiz artırımlarına tahmin edilenden daha önce ara vereceği beklentileriyle değer yitirdi. ABD Hazine tahvil getirilerinin gerilemesi de doların çekiciliğini azalttı. Peki bugün dolar ve ne kadar oldu? İşte 31 Aralık 2018 güncel dolar ve euro fiyatları...

Dolar fiyatları ABD büyümesinin yavaşlaması ve Çin-ABD arasındaki ticaret gerginliği ile birlikte baskı altına alınmıştı. Dolar son haftalarda Fed'in faiz artırımlarına tahmin edilenden daha önce ara vereceği beklentileriyle değer yitirdi. ABD Hazine tahvil getirilerinin gerilemesi de doların çekiciliğini azalttı. İşte 31 Aralık 2018 döviz kurları...

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