Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, vatandaşın faturasını azaltacak güzel haberler verdi. İstanbul'da bir grup gazeteciyle birlikte sohbet etme imkanı bulduğumuz Bakan Dönmez, her konudaki sorularımızı cevaplandırdı. Öncelikle yılbaşından itibaren başlayacak olan doğalgaz ile elektrikteki yüzde 10'luk indirimi hatırlattığımız Dönmez, bu indirimlerin devam edebileceğini söyledi. Bu fiyatlamaların petrol fiyatlarına göre yapıldığını hatırlatan Dönmez, şu bilgileri verdi: "Son 6-9 aydaki petrol fiyatlarının ortalaması formülün içerisinde önemli bir ağırlık. Bugün, petrol fiyatları değiştiğinde en geç 1 hafta içerisinde akaryakıt pompalarına yansıyor. Doğalgaz fiyatlarına yansıması 6-7 ayı buluyor, elektrik fiyatlarına yansıması da artı bir ay sonrayı buluyor." Bakan Dönmez, bu noktada indirimlerin süreceği bilgisini de şöyle paylaştı:



"Elektrik ve doğalgazdaki indirim gelecek yılki döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki projeksiyonlara göre oluştu. 6 ay sonra bu fiyatlar böyle giderse gaz fiyatlarına indirim yönünde yansıyabilir diyebiliriz. Burada gazın kendi cinsinden fiyatını konuşuyoruz, ama elektrikte ve doğalgaz tarafında ayrıca dağıtım giderleri, diğer yatırımlar ve işletme giderleri var." Dönmez, özellikle elektrik faturalarındaki dağıtım bedeli ile ilgili vatandaş şikayetlerine de şu cevabı veriyor: "Bu dağıtım gideri hem iletimdeki giderleri hem dağıtım faaliyetlerini kapsıyor, her türlü yatırım işletme giderleri onun içerisinde. Fakat vatandaş bu dağıtım giderini, sanki faturayı dağıtma bedeli gibi düşünüyor veya sayacı okuma bedeli gibi düşünüyor ama öyle değil. Aslında burada toplamda 1 milyon 200 bin kilometrelik bir şebeke ağı işletmesinden ve yapımından gelen bir maliyet var."