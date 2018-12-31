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  • 31.12.2018 09:59
  • Son Güncelleme: 31.12.2018 10:04

Bakan açıkladı! Artık hepsi e-Devlet'ten yapılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı , yeni yıl öncesi vatandaşlara bir müjde verdi. Turhan yaptığı açıklamada, 2019 yılında e-Devlet üzerinden , trafik cezası, muayene, sigorta bilgileri gibi farklı kamu kurum ve kuruluşlarındaki bilgilere tek bir hizmet üzerinden erişilebileceğini söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı , e-Devlet Kapısı'yla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Turhan şunları söyledi:
"e-Devlet Kapısı kayıtlı kullanıcı sayısında 40 milyon olan yılsonu hedefimizi, 1 Aralık itibarıyla aştık. e-Devlet Kapısı'nda 4 binden fazla elektronik hizmeti kullanıcılarımıza sunuyoruz. Bu yıl toplam hizmet kullanım sayısı, 2 milyar 527 milyon 133 bin 163'e ulaştı.

2019'da e-Devlet Kapısı'na hizmet entegrasyonlarımız hızla devam edecek. Gelecek yıl kullanıcıların araçlarına ait , trafik cezası, muayene, sigorta bilgileri gibi farklı kamu kurum ve kuruluşlarındaki bilgilere tek bir hizmet üzerinden erişebilecek"

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