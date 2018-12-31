15 milyarlık alışveriş

Yeni yıla süslenerek, çeşitli çekiliş ve kampanyalarla hazırlanan alışveriş merkezleri, yılbaşı alışverişlerinin etkisiyle doldu taştı. Ziyaretçi sayısı ve ciroda önemli artış yakalayan AVM'ler, bunu çekiliş ve promosyonlarla taçlandırarak yeni yılı karşılıyor. AVM'lerde 100 bin lira yüklü karttan son model otomobile, hediye çeklerinden uçuş millerine kadar cazip kampanyalar dikkati çekiyor. Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hulusi Belgü, AVM'lerin, yılbaşı dönemini hediye alımları ve değişimleri nedeniyle oldukça yoğun geçirdiğini belirterek, şu bilgileri verdi: "Bayram ve yılbaşında, perakendede ciroların yüzde 60 artış gösterdiğini söyleyebiliriz. Bu durumda Aralık ayında 15 milyar liranın üzerinde ticaret olacağını öngörüyoruz. Yapılan kampanyalar da satın alma kararını etkileyebiliyor. Bu etkinin rakamsal karşılığını net olarak önümüzdeki aylarda göreceğiz."
- Ekonomi
- 31.12.2018
- Gazete
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