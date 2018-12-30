Dolar ABD büyümesinin yavaşlaması, Çin-ABD ticaret gerginliği ve yakın zamanda ABD'de hükümetin geçici olarak kapatılması konusunda artan endişelerle ABD hazine tahvil getirilerindeki düşüşle baskı altında kalmıştı. Artan kasvetli tablo ile karşı karşıya kalan yatırımcılar, ABD ticaret ekibinin Çinli yetkililerle görüşmek üzere 7 Ocak haftasında Beijing'e gideceğine ilişkin basında çıkan haberlerden destek buldular. Piyasalar ayrıca ABD'nin bu yılki Noel dönemi satışlarının bir yıl öncesine göre yüzde 5.1 artış göstererek 850 milyar dolara ulaşması ve böylece altı yılın en güçlü kazanımını kaydetmesinden de destek buldu. İşte 30 Aralık 2018 döviz kurları...

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