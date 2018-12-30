Altın fiyatları yükseliş trendini sürdürüyor. Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,28 azalarak 215 bin 900 liraya düştü. Peki, bugün çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı ve bilezik gramı fiyatı ne kadar oldu? İşte 30 Aralık güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI SON DURUM (30 ARALIK 2018)

GRAM ALTIN FİYATI

217,11

217,22

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.280,73

1.281,36