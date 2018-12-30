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  • 30.12.2018 10:49
  • Son Güncelleme: 30.12.2018 10:50

Altın fiyatları son durum: 30 Aralık çeyrek , gram altın fiyatı ne kadar oldu?

Altın fiyatları haftayı nasıl kapattı? İstanbul Kapalıçarşı'da, Cuma kapanışta çeyrek altın 353,00 lira, Cumhuriyet altını 1.447,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise bir önceki kapanışa göre yüzde 0,28 düşüşle 216,60 liradan işlem gördü. Bugün çeyrek altın, gram dan satılıyor? İşte 30 Aralık güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları yükseliş trendini sürdürüyor. Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,28 azalarak 215 bin 900 liraya düştü. Peki, bugün çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı ve bilezik gramı fiyatı ne kadar oldu? İşte 30 Aralık güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI SON DURUM (30 ARALIK 2018)

GRAM ALTIN FİYATI
217,11
217,22

ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.280,73
1.281,36

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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