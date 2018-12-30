Hükümetten işverene prim desteği

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı istihdam teşvikiyle işverenlerin cebinde işçi başına 281 TL kalacak. Sosyoekonomik gelişmişlik endeksi düşük olan 51 il ve 2 ilçede (Bozcaada ve Gökçeada) üretim ve istihdamı artırmak için verilen bölgesel istihdam teşviki 2019 yılında da devam edecek. Bu bölgelerdeki işverenler, 5 puanlık prim teşvikine ek olarak 6 puanlık bölgesel istihdam prim teşvikinden yararlanacak. Asgari ücret üzerinden çalıştırdıkları bir sigortalı için 882.6 TL yerine 601.2 TL sosyal güvenlik primi ödeyecekler.