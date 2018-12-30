Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 30.12.2018 08:55

Hükümetten işverene prim desteği

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı istihdam teşvikine ilişkin detaylar belli oldu. 6 puanlık ilave prim indirimi ile birlikte asgari ücretli başına işverenlerin cebinde 281 TL kalacak.

Hükümetten işverene prim desteği

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı istihdam teşvikiyle işverenlerin cebinde işçi başına 281 TL kalacak. Sosyoekonomik gelişmişlik endeksi düşük olan 51 il ve 2 ilçede (Bozcaada ve Gökçeada) üretim ve istihdamı artırmak için verilen bölgesel istihdam teşviki 2019 yılında da devam edecek. Bu bölgelerdeki işverenler, 5 puanlık prim teşvikine ek olarak 6 puanlık bölgesel istihdam prim teşvikinden yararlanacak. Asgari ücret üzerinden çalıştırdıkları bir sigortalı için 882.6 TL yerine 601.2 TL sosyal güvenlik primi ödeyecekler.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerEkonomi HaberleriHükümetten işverene prim desteği
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar