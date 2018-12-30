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  • 30.12.2018 11:06

'da herkes ırkına mensup kuzuların peşinde

Yenişehir'de "" ırkına mensup olan kuzular vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Kuzuların tanesi 2 bin 500 liradan alıcı bulurken, satın almak için en az 6 ay önceden sıraya girip kapora yatırmak gerekiyor.

Et ve yavru verimi yüksek olan koyun ırklarından birisi olarak gösterilen 'İle de France' koyun ve kuzuları üreticinin yüzünü güldürüyor.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde damızlık koyun üreticiliği yapan işletmeden kuzu, koyun ve koç almanız için en az 6 ay beklemeniz gerekiyor. Küçükbaş hayvan üreticisi Berkay Yıldız, "Yenişehir'de işletmemiz var, küçükbaş damızlık hayvan üzerine çalışıyoruz. Yalnızca İle de France yetiştiriyoruz. Hayvan satışlarımızda 6 ay öncesinden kaporalarını aldığımız hayvanlarımızı üç aylık olarak teslim ediyoruz. Aşıları, her şeyi tam anlamıyla yapıldıktan sonra, hayvanlarımız yeme alışınca üreticilerimize teslim ediyoruz. Hayvanlarımızın 3 aylık ücretleri 2 bin 500 lira. Dişi ve erkek satış fiyatlarımız var" diye konuştu.

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