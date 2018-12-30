Plastik alışveriş poşetleri 1 Ocak 2019'dan itibaren tüketiciye en az 25 kuruştan satılacak. Market istese de poşeti müşterisine bedava veremeyecek. Çünkü cezası var. Bu nedenle marketler, bir yandan altyapıyı hazırlamak için ücretin 'fişe yansıtılması' denemeleri yaparken bir yandan da ücretli poşete ilgi göstermeyen tüketicisinin hayatını kolaylaştırmak için üzerinde logosu bulunan kendi bez çanta ve filesini ürettiriyor.

FİYAT 1.5-5 TL

Posta'nın haberine göre Türkiye'de 30 bin market var. Marketler, reyonlarda bez ve geri dönüşümlü çantaların satışına başladı bile. Fiyatlar 1.5 lira ile 5 lira arasında değişiyor. Zaten bazı büyük marketlerin, uzun süredir tercih eden tüketicileri için bez çanta seçeneği de bulunuyordu. Bunlardan ikisi Migros ve CarrefourSA. 2018 yılında 30 bin 'biyobozunur' alışveriş çantası satışı yapan CarrefourSA, bu çantaların adedini 4.99 liradan satıyor.

HEDİYE DE OLABİLİR

Ocak itibarıyla bez çanta uygulaması daha da yaygınlaşacak. BİM, ŞOK, A101 ve diğer marketlerin de bez çanta satışına başlaması bekleniyor. Bazı marketler, tüketicisine örneğin '50 lira alışverişe bir bez çanta hediye' gibi kampanyalar yapmaya ve şubelerinde tüketiciyi bez torba ya da file kullanmaya yönlendirecek, bilgilendirici broşürlere yer vermeye hazırlanıyor.