Aralarında 45 kanser ilacının da bulunduğu 413 ilaç geri ödeme kapsamına alındı. Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, geri ödeme listesine eklenen ilaçların başta kanser tedavisi olmak üzere gebelik, kronik hastalıklar, alerji, enfeksiyon, HIV, DHA, NHL, hiperkolesterolemi tedavilerinde kullanıldığını ifade ederek, vatandaşların ilaçları Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli eczanelerden temin edebileceğini belirtti.
- Ekonomi
- 29.12.2018
- Gazete
413 İlaç gerİ ödeme listesinde
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