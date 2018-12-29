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gerİ ödeme listesinde

413 İlaç gerİ ödeme listesinde
Aralarında 45 ilacının da bulunduğu geri ödeme kapsamına alındı. Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, geri ödeme listesine eklenen ilaçların başta kanser tedavisi olmak üzere gebelik, kronik hastalıklar, alerji, enfeksiyon, HIV, DHA, NHL, hiperkolesterolemi tedavilerinde kullanıldığını ifade ederek, vatandaşların ilaçları Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli eczanelerden temin edebileceğini belirtti.

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