Son dakika fırsatı

SİNPAŞ GYO, 'Son Dakika' kampanyasıyla inşaat maliyetlerinde son dönemde oluşan artışı fiyatlarına yansıtmadan yüzde 30'un üzerinde bir avantajla konut sahibi olma fırsatı sunuyor. İstanbul, Ankara, Bursa ve Denizli'deki tüm Sinpaş projelerinde geçerli olan kampanyada 120 aya kadar olan vadelerde 0.98 faiz oranı uygulanacak. Kampanya 15 Ocak'a kadar devam edecek. Sinpaş GYO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Çelik, dövizde yaşanan dalgalanmanın inşaat sektöründe malzeme ve girdi maliyetlerinin artmasına neden olduğunu belirterek, 12 ayda tüm maliyetlerde 45'lere varan oranlarda artış yaşandığını söyledi.



4 İLDE 13 PROJE

Artan maliyetler ve giderler sebebiyle fiyatlarda güncelleme yapmadıklarını kaydeden Çelik, "Fiyatları sabitledik. Fakat 2019 yılından itibaren sektördeki fiyatlara maliyet artışları yansıyacak. Dolayısıyla 2018 fiyatlarıyla konut almak kârlı hale gelecek" dedi. Kampanyanın 4 ildeki 13 Sinpaş projesi için geçerli olduğunu dile getiren Çelik, "Bu fiyatlar bir daha olmayacak. Çünkü fiyatlarımıza yüzde 45'lere varan imalat maliyeti artışlarını yansıtmadık" diye konuştu.