Geleceğin meslekleri belirlendi

Türkiye'nin en kapsamlı işgücü araştırması yapıldı. Araştırmaya göre, gelecek 10 yılda 29 meslek ön plana çıkacak. Bu mesleklerden bazıları şöyle: "3D çizim-lazer kesim, Ar-Ge mühendisi, bilgisayarlı cnc makine operatörlüğü, bilgisayar mühendisi, bilişim teknolojisi, biyomedikal cihaz teknikeri, biyomedikal mühendisliği, dijital reklamcılık, dil konuşma terapisti, e- ticaret uzmanı, elektrikli arabalar için teknik bakımcı, fiberglass ustası..."