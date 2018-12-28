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  • 28.12.2018 09:23
  • Son Güncelleme: 28.12.2018 09:25

ne kadar oldu? Dolar ve fiyatı kaç TL? 28 Aralık 2018 döviz kuru

fiyat endeksi dün yüzde 0.5 geriledikten sonra bugün yüzde 0.15 düşüşle 96.34'e geriledi. ABD'de tüketici güven endeksinin üç yıldan uzun sürenin en düşük seviyesini görmesi ve Çin'deki sanayi kârında beklenmeyen düşüş, yatırımcılara büyüme görünümümün kötüleştiğini tekrar hatırlattı. Peki bugün dolar ve ne kadar oldu? İşte 28 Aralık 2018 güncel dolar ve euro fiyatları...

Dolar ABD büyümesinin yavaşlaması, Çin-ABD ticaret gerginliği ve yakın zamanda ABD'de hükümetin geçici olarak kapatılması konusunda artan endişelerle ABD hazine tahvil getirilerindeki düşüşle baskı altında kalmıştı. Artan kasvetli tablo ile karşı karşıya kalan yatırımcılar, ABD ticaret ekibinin Çinli yetkililerle görüşmek üzere 7 Ocak haftasında Beijing'e gideceğine ilişkin basında çıkan haberlerden destek buldular. Piyasalar ayrıca ABD'nin bu yılki Noel dönemi satışlarının bir yıl öncesine göre yüzde 5.1 artış göstererek 850 milyar dolara ulaşması ve böylece altı yılın en güçlü kazanımını kaydetmesinden de destek buldu. İşte 28 Aralık 2018 döviz kurları...

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