Albaraka Türk ve Fibabanka alacaklarını devrettiklerini bildirdi. Albaraka Türk, kanuni takip müşterilerine ilişkin 242,1 milyon TL tutarında nakdi alacağı sattı.
Banka'dan konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:
"Bankamızın kanuni takip müşterilerine ilişkin 242.104.831,00. TRY tutarındaki nakdi alacakları satılmıştır/temlik edilmiştir"
FİBABANKA DA DEVRETTİ
Fibabanka, kanuni takibe intikal etmiş 153,5 milyon TL kredi alacağını Gelecek Varlık Yönetim'e devretti.
Banka'dan konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:
"Bankamız kredi dosyalarından kanuni takibe intikal etmiş 153.505.522,89 Türk Lirası kredialacağı tüm teminatlarıyla birlikte Gelecek Varlık Yönetim A.Ş.'ne devredilmiştir"
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.