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  • 28.12.2018 08:15
  • Son Güncelleme: 28.12.2018 08:43

ve alacaklarını sattı

ve , kanuni takipte olan müşterilerine ilişkin alacaklarını varlık yönetimi şirketlerine sattıklarını KAP'a bildirdi.

Bankalara borcu olanlar dikkat! Hepsini sattı

ve alacaklarını devrettiklerini bildirdi. Albaraka Türk, kanuni takip müşterilerine ilişkin 242,1 milyon TL tutarında nakdi alacağı sattı.

Banka'dan konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:
"Bankamızın kanuni takip müşterilerine ilişkin 242.104.831,00. TRY tutarındaki nakdi alacakları satılmıştır/temlik edilmiştir"

FİBABANKA DA DEVRETTİ
Fibabanka, kanuni takibe intikal etmiş 153,5 milyon TL kredi alacağını Gelecek Varlık Yönetim'e devretti.

Banka'dan konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:
"Bankamız kredi dosyalarından kanuni takibe intikal etmiş 153.505.522,89 Türk Lirası kredialacağı tüm teminatlarıyla birlikte Gelecek Varlık Yönetim A.Ş.'ne devredilmiştir"

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