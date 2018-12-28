Albaraka Türk ve Fibabanka alacaklarını devrettiklerini bildirdi. Albaraka Türk, kanuni takip müşterilerine ilişkin 242,1 milyon TL tutarında nakdi alacağı sattı.



Banka'dan konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Bankamızın kanuni takip müşterilerine ilişkin 242.104.831,00. TRY tutarındaki nakdi alacakları satılmıştır/temlik edilmiştir"



FİBABANKA DA DEVRETTİ

Fibabanka, kanuni takibe intikal etmiş 153,5 milyon TL kredi alacağını Gelecek Varlık Yönetim'e devretti.



Banka'dan konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Bankamız kredi dosyalarından kanuni takibe intikal etmiş 153.505.522,89 Türk Lirası kredialacağı tüm teminatlarıyla birlikte Gelecek Varlık Yönetim A.Ş.'ne devredilmiştir"