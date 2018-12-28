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  • 28.12.2018 09:57
  • Son Güncelleme: 28.12.2018 10:04

28 Aralık: Çeyrek altın, gram altın, ne kadar?

yükselişte! Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yatay seyrederek 216 bin 500 lira oldu. Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.273,33 dolardan işlem görüyor. Bugün çeyrek altın, gram altın ve bilezik gramı ne kadar oldu? İşte 28 Aralık altın fiyatları...

Altın fiyatları yükselişte! İşte güncel rakamlar...

Altın fiyatları yavaşlayan küresel ekonomik büyüme ve ABD'de hükümetin geçici olarak kapatılmasına ilişkin endişelerin güvenli liman talebini artırmasıyla hafif yükselerek hafta başında gördüğü altı aydan uzun sürenin zirvesinin altında işlem görüyor ancak hisse senetlerindeki kazanımlar yükselişi sınırladı. Çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu? İşte 28 Aralık güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI GÜNCEL RAKAMLAR (28 ARALIK 2018)

GRAM ALTIN FİYATI
215,79
215,97

ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.275,25
1.276,25

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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