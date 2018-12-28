Altın fiyatları yavaşlayan küresel ekonomik büyüme ve ABD'de hükümetin geçici olarak kapatılmasına ilişkin endişelerin güvenli liman talebini artırmasıyla hafif yükselerek hafta başında gördüğü altı aydan uzun sürenin zirvesinin altında işlem görüyor ancak hisse senetlerindeki kazanımlar yükselişi sınırladı. Çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu? İşte 28 Aralık güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI GÜNCEL RAKAMLAR (28 ARALIK 2018)

GRAM ALTIN FİYATI

215,79

215,97

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.275,25

1.276,25