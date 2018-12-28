Ekonomik güven endeksi Kasım ayında 73,7 iken, Aralık ayında %2 oranında artarak 75,2 oldu. Ekonomik güven endeksindeki artış, reel kesim (imalat sanayi), hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.



Aralık ayında reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi 97,7 değerine, hizmet sektörü güven endeksi 81,5 değerine ve perakende ticaret sektörü güven endeksi 96,4 değerine yükseldi. Aralık ayında tüketici güven endeksi 58,2 değerine, inşaat sektörü güven endeksi ise 55,4 değerine geriledi.



Ekonomik güven endeksi, Aralık 2018







Ekonomik güven endeksi, sektörel endeksler ve değişim oranları, Aralık 2018







Bu konu ile ilgili bir sonraki haber bülteninin yayımlanma tarihi 30 Ocak 2019'dur.