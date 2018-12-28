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  • 28.12.2018 10:10
  • Son Güncelleme: 28.12.2018 10:21

: Aralık ayı k güven endeksi rakamları açıklandı

haberine göre Kasım ayında yüzde 73,7 olan k güven endeksi Aralık ayında yüzde 2 artarak 75,2'ye yükseldi.

Ekonomide sevindiren gelişme! Rakamlar yükseldi

k güven endeksi Kasım ayında 73,7 iken, Aralık ayında %2 oranında artarak 75,2 oldu. Ekonomik güven endeksindeki artış, reel kesim (imalat sanayi), hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Aralık ayında reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi 97,7 değerine, hizmet sektörü güven endeksi 81,5 değerine ve perakende ticaret sektörü güven endeksi 96,4 değerine yükseldi. Aralık ayında tüketici güven endeksi 58,2 değerine, inşaat sektörü güven endeksi ise 55,4 değerine geriledi.

Ekonomik güven endeksi, Aralık 2018




Ekonomik güven endeksi, sektörel endeksler ve değişim oranları, Aralık 2018



Bu konu ile ilgili bir sonraki haber bülteninin yayımlanma tarihi 30 Ocak 2019'dur.

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