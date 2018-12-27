Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği'nde yapılan düzenlemeye göre, parasal sınırlar yüzde 23,73 arttırıldı. Buna göre, 5 bin 650 TL'ye olan anlaşmazlıklarda İlçe Hakem Heyeti, 5 bin 650 TL ile 8 bin 480 TL arasındaki anlaşmazlıklarda ise İl Hakem Heyetine başvurulacak. 8 bin 480 TL'nin üstündeki çekişmeler için ise Tüketici Mahkemesine başvurulabilecek.

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Tüketiciler, kendi ikametgahlarının bulunduğu yerdeki hakem heyetine de, satıcının bulunduğu yerdeki hakem heyetine de başvurubilir. Örneğin İstanbul'da yaşıyorsunuz ve Antalya'ya tatile gittiniz.

Antalya'da otel ile ilgili yaşadığınız sorun ile ilgili ister İstanbul'da, ister Antalya'da girişimde bulunabilirsiniz. Öte yandan, yaşanan soruna ilişkin başvuruyu internet üzerinden de yapabilirsiniz. İnternet üzerinden yapılan başvurularda şöyle bir sorun var. Yalnızca, ikametgahınızın olduğu yerdeki hakem heyetine başvuru ile sizi sınırlandırıyor. Ancak bunun değişmesinde yarar var" dedi.