İmar barışı başvuru işlemleri nasıl yapılır? İmar mevzuatına veya ruhsata aykırı yapılara verilecek Yapı Kayıt Belgesi ile imar sorununu çözmek için gerçekleştirilen başvurular devam ediyor. Ülke genelinde yüzde 50'nin üzerinde olduğu bilinen ve yapılan yasal düzenleme ile imar barışını sağlamak için gerçekleştirilen İmar affı başvuru sürecinde son günlere girildi. Peki, imar barışı başvuru ne zaman bitiyor? İmar barışı başvuru süresi uzatılacak mı?

İMAR BARIŞI BAŞVURU SON GÜN NE ZAMAN?

İmar barışı uygulamasının başvuru süreci 31 Aralık'a kadar uzatılmıştı. İmar affı bekleyen vatandaşlar 31 Aralık'a kadar başvurularını yapabilecek.

İMAR BARIŞI BAŞVURU SÜRESİ UZATILACAK MI?

Hürriyet'in haberine göre, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda torba teklif görüşmeleri sırasında AK Parti Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Mehmet Muş milletvekillerinin süre uzatımıyla ilgili sorularına "Uzatılacak diye biliyorum ama teyit etmeye çalışıyorum" dedi.

İMAR BARIŞI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

E-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra, kurumlar kısmından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nı seçin ve "İmar barışı kayıt başvurusu ve sorgulama" başlığına tıklayın. Karşınıza çıkan ekrandan yeni başvuru butonuna basın. Açılan sayfadaki bilgilendirme yazısını oynayladıktan sonra devam et butonuyla diğer sayfaya geçin.

Yeni sayfada kişisel bilgilerinizi girin. Yapıya ait bilgiler bölümünde ise önce yapının kapsamını ve yapının tamamının kullanım amacını belirleyin. Devam et butonuna bastıktan sonra açılan sayfada yapıya ait adres bilgilerini ada ve parsel bilgisi toplam yapı alanı yapıdaki konut ve iş yeri sayısı arsa ya da arazinin belediyelerden edinilebilecek emlak vergi birim değeri yapının bulunduğu arsanın metre kare üzerinden yüz ölçümünü girecek yapının hangi sınıfa dahil olduğunu sunulacak seçeneklerden işaretleyin.

Yapının imar mevzuatına aykrı olan kısmını tarif edip, bu aykırılığın fotoğrafını da sisteme girerek başvurunuzu tamamlayın.

YAPI KAYIT BELGESİ ALAN YAPI YENİLENEBİLECEK Mİ?

Alınacak yapı kayıt belgesi, yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerli olacak.

Yapı kayıt belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanır ve düzenlenen yapı kayıt belgesi imar açısından herhangi bir kazanılmış hak sağlamaz, müktesep oluşturmaz.

HANGİ YAPILAR İMAR BARIŞINDAN FAYDALANABİLECEK?

Üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlarda bulunan yapılar.

Hazineye ait sosyal donatı için tahsisli araziler üzerinde bulunan yapılar.

3194 sayılı İmar Kanunu'nun Geçici 16. Maddesinde belirtilen istisnai alanlarda bulunan yapılar.