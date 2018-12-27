18 Mayıs 2018'de yürürlüğe giren torba yasa ile birlikte başlayan borç yapılandırma düzenlemesine başvuruda bulunup da ödemesini aksatan milyonlarca kişiye Şubat 2019'a kadar yeniden süre tanındı. Geç ödeme zammı ile birlikte Şubat 2019'a kadar ödeme yapanlar yapılandırmadan yararlanmaya devam edebilecek. Milyonlarca kişinin devlete olan borçlarını yeniden yapılandırılabilmesine imkan tanıyan 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanuna geçici bir madde eklendi ve Meclis Genel Kurulu'nda dün akşam saatlerinde kabul edildi. Yeni değişiklik ile borçlarını yapılandıran ancak ödeme yapmayarak hakkını kaybeden borçlulara yeniden imkan tanınıyor. Bu kişiler ödemeleri gereken tutarları, geç ödeme zammı ile Şubat 2019'a kadar ödemeleri şartıyla yapılandırmadan yararlanmaya devam edebilecekler.
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