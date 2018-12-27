Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 27.12.2018 11:57
  • Son Güncelleme: 27.12.2018 12:02

Borç sı bozulanlara bir şans daha

18 Mayıs 2018'de yürürlüğe giren torba yasa ile birlikte başlayan borç düzenlemesine başvuruda bulunup da ödemesini aksatan milyonlarca kişiye Şubat 2019'a kadar yeniden süre tanındı.

Geç ödeme zammı ile birlikte Şubat 2019'a kadar ödeme yapanlar yapılandırmadan yararlanmaya devam edebilecek.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerEkonomi HaberleriBorç yapılandırması bozulanlara bir şans daha
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar