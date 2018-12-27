KOBİ’lere 2.2 milyar TL

Hükümet , KOBİ'lere desteğini 2019 yılında artırarak sürdürecek. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) kanalıyla KOBİ'lere 2 milyar 250 milyon liralık destek sağlanacak. Desteklerde, Türkiye'nin ithal ettiği ürünlere yönelik üretim yapan işletmelere öncelik tanınacak. Teknolojik dönüşüme yönelik yatırımlara, üretime katkı sunan işletmelere önemli oranlarda teşvik sağlamayı hedefleyen KOSGEB, gelecek yılın bütçesini yaklaşık yüzde 20 oranında artıracak. Bu kapsamda onaylanan 2 milyar 250 milyon liralık bütçe girişimcilere ve KOBİ'lere kullandırılacak. Aynı kapsamda Ar-Ge çalışmaları bitmiş teknolojik ürünlerin üretimi için de bir destek programı hazırlandı. KOSGEB bu kapsamda ikinci çağrıya çıkarak Ar-Ge'sini yapmış firmaların ortaya çıkardığı prototiplerin ülke içinde üretimi için destek verecek.
KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt, desteklerde Türkiye'nin ithal ettiği ürünlere yönelik yerli üretim yapan KOBİ'lere öncelik tanınacağını dile getirerek, şöyle konuştu: "Bununla birlikte teknolojik dönüşümünü, yüksek teknolojik alanlara evrilme adına orta yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında geliştirmiş ve üretim için destek isteyen KOBİ'lerimize de önemli oranlarda destek sağlayacağız. Yine 'İhracat ve katma değeri yüksek ürünleri üreteceğim' diyen KOBİ'lerimizi desteklerden yararlandırmayı hedefliyoruz. Buna ilişkin destek programlarımızı kurguladık. Önümüzdeki dönemde bu programları yürürlüğe koymuş olacağız."
DESTEK 234 KAT ARTTI
Son 16 yılda küçük işletmelere yönelik destekler 234 kat artarken, önemli sayıda işletmenin sıfır faizli kredi kullanması sağlandı. Gelecek yıl iş geliştirme merkezlerinin sayı ve etkinliği artırılacak. Hizmet ve ticaret sektöründeki işletmelerin KOSGEB desteklerinden daha fazla yararlanmaları sağlanacak. Kadınların ekonomik hayattaki rollerinin geliştirilmesine yönelik yeni destek mekanizmaları geliştirilecek. 2023 yılına kadar kurulacak yeni sanayi bölgeleriyle 2.5 milyona yakın istihdam yaratılacak.
KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt, desteklerde Türkiye'nin ithal ettiği ürünlere yönelik yerli üretim yapan KOBİ'lere öncelik tanınacağını dile getirerek, şöyle konuştu: "Bununla birlikte teknolojik dönüşümünü, yüksek teknolojik alanlara evrilme adına orta yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında geliştirmiş ve üretim için destek isteyen KOBİ'lerimize de önemli oranlarda destek sağlayacağız. Yine 'İhracat ve katma değeri yüksek ürünleri üreteceğim' diyen KOBİ'lerimizi desteklerden yararlandırmayı hedefliyoruz. Buna ilişkin destek programlarımızı kurguladık. Önümüzdeki dönemde bu programları yürürlüğe koymuş olacağız."
DESTEK 234 KAT ARTTI
Son 16 yılda küçük işletmelere yönelik destekler 234 kat artarken, önemli sayıda işletmenin sıfır faizli kredi kullanması sağlandı. Gelecek yıl iş geliştirme merkezlerinin sayı ve etkinliği artırılacak. Hizmet ve ticaret sektöründeki işletmelerin KOSGEB desteklerinden daha fazla yararlanmaları sağlanacak. Kadınların ekonomik hayattaki rollerinin geliştirilmesine yönelik yeni destek mekanizmaları geliştirilecek. 2023 yılına kadar kurulacak yeni sanayi bölgeleriyle 2.5 milyona yakın istihdam yaratılacak.
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