Lomidze, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, 2018'de yurt dışına çıkan Rus turist sayısının 2017'ye kıyasla yüzde 8 arttığını söyledi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
Lomidze, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, 2018'de yurt dışına çıkan Rus turist sayısının 2017'ye kıyasla yüzde 8 arttığını söyledi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.