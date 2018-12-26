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  • 26.12.2018 20:44
  • Son Güncelleme: 26.12.2018 20:48

lerin 2018'de gözdesi oldu

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkanı Maya Lomidze, lerin 2018’deki bir numaralı tatil noktasının olduğunu bildirildi.



Lomidze, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, 2018'de yurt dışına çıkan Rus turist sayısının 2017'ye kıyasla yüzde 8 arttığını söyledi.

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