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  • Son Güncelleme: 27.12.2018 09:02

ne kadar oldu? Dolar ve fiyatı kaç TL? 27 Aralık 2018 döviz kuru

fiyatları, yatırımcıların ABD-Çin ticaret gerilimlerinin yatışma işaretleri ve beklenenden daha güçlü ABD k verisinin etkisiyle cesaretlenmesiyle dün kaydettiği kazanımlarının çoğunu korudu. Bu yükseliş de, doların haftalarca süren baskının ardından biraz toparlanmasına destek oldu. Peki bugün dolar ve ne kadar oldu? İşte 27 Aralık 2018 güncel dolar ve euro fiyatları...

Dolar ABD büyümesinin yavaşlaması, Çin-ABD ticaret gerginliği ve yakın zamanda ABD'de hükümetin geçici olarak kapatılması konusunda artan endişelerle ABD hazine tahvil getirilerindeki düşüşle baskı altında kalmıştı. Artan kasvetli tablo ile karşı karşıya kalan yatırımcılar, ABD ticaret ekibinin Çinli yetkililerle görüşmek üzere 7 Ocak haftasında Beijing'e gideceğine ilişkin basında çıkan haberlerden destek buldular. Piyasalar ayrıca ABD'nin bu yılki Noel dönemi satışlarının bir yıl öncesine göre yüzde 5.1 artış göstererek 850 milyar dolara ulaşması ve böylece altı yılın en güçlü kazanımını kaydetmesinden de destek buldu. İşte 27 Aralık 2018 döviz kurları...

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