Firmalar işlerini büyüttü

KOBİ'lerin yüzde 42'si 2018'de işlerini büyütürken, yüzde 67'si 2019'un daha iyi geçeceğini düşünüyor. Türkiye'de istihdamın yaklaşık yüzde 75.8'ini oluşturan KOBİ'lerin, 2018 yılı ölçümlemesi ve 2019 yılı öngörülerini belirlemek için 55 ilde bir araştırma yapan Armut.com'un elde ettiği sonuçlara göre; yaş dağılımına bakıldığında işini en çok büyütenlerin yüzde 45 ile 25-34 yaş arasındaki katılımcılar olduğu görüldü.
KOBİ'lerin sektörde en çok zorlandıkları konular arasında, yeni müşterilere ulaşmak öne çıktı. Araştırmaya katılan KOBİ'lerin yüzde 91'i yaptığı işi sevdiğini belirtti. Yaptıkları işten mutlu olmadığını belirten yüzde 9'luk grup, en çok zorlandıkları konuları kalifiye eleman bulamamak ve kalite yerine fiyat odaklı müşteriler olarak açıkladı.
KOBİ'lerin sektörde en çok zorlandıkları konular arasında, yeni müşterilere ulaşmak öne çıktı. Araştırmaya katılan KOBİ'lerin yüzde 91'i yaptığı işi sevdiğini belirtti. Yaptıkları işten mutlu olmadığını belirten yüzde 9'luk grup, en çok zorlandıkları konuları kalifiye eleman bulamamak ve kalite yerine fiyat odaklı müşteriler olarak açıkladı.
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