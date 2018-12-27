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Engelliye, gaziye yüzde 25 indirim

Engelliye, gaziye yüzde 25 indirim
1 Ocak'tan itibaren engelliler, şehit yakınları ve gazilerin elektronik haberleşme hizmetlerinde yüzde 25 indirim uygulanacak. Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, " tarafından yayımlanan usul ve esaslar kapsamında engelliler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile gaziler, 1 2019'dan itibaren elektronik haberleşme hizmetlerinden yüzde 25 ek indirimle faydalanabilecek" dedi. Görüntülü uygulamasının Mart 2019'da başlayacağını dile getiren Turhan, ayrıca yazılı olarak da çağrı merkezi hizmeti alınabileceğine işaret etti.

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