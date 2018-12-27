Engelliye, gaziye yüzde 25 indirim

1 Ocak'tan itibaren engelliler, şehit yakınları ve gazilerin elektronik haberleşme hizmetlerinde yüzde 25 indirim uygulanacak. Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, "BTK tarafından yayımlanan usul ve esaslar kapsamında engelliler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile gaziler, 1 Ocak 2019'dan itibaren elektronik haberleşme hizmetlerinden yüzde 25 ek indirimle faydalanabilecek" dedi. Görüntülü çağrı merkezi uygulamasının Mart 2019'da başlayacağını dile getiren Turhan, ayrıca yazılı olarak da çağrı merkezi hizmeti alınabileceğine işaret etti.
- Ekonomi
- 27.12.2018
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.