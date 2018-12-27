Ticaret Bakanı Pekcan'dan fahiş fiyat artışı açıklaması

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, katıldığı bir televizyon programında soruları yanıtladı. Pekcan Ticaret Bakanlığı olarak toplam 81 üründe denetim yapıldığını ve bu ürünlerden bin 800'ünde fahiş fiyat artışı tespit edildiğini duyurdu.

Bakan Pekcan özetle şunları söyledi:

"Biz zaten kasım sonu itibariyle ihracatta 168 milyar lira ile Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdık. Hedefimiz artışı sürekli kılabilmek. Avrupa ve İran'daki durum bizi etkiler.

Ben göreve geldiğimde Hindistan, Çin, Rusya ve Meksika olmak üzere 4 ülke seçtim niye seçtim çünkü dış ticaret açığımızı bu 4 ülkeyle veriyoruz. Türkmenistan Orta Asya'ya açılan ciddi bir pazar. Hindistan da Asya'nın güçlü ekonomik ülkelerinden. İhracatçılarımızla oradaki firmalar arasında işbirliği yapmayı öngörüyoruz. Hindistan Türkiye açısından önemli bir adres.

ABD İLE EKONOMİK İLİŞKİLER

Ek vergiler konuldu. Çelikte aliminyumda ek vergi konuldu. 13 Ağustos itibariyle de bu ek vergiler Türkiye'ye iki katına çıkarıldı. Dünya Ticaret Örgütü'nde profesyonel bir ekibimiz var. Demir-çelik konusunda iki tane dava kazandık. Son zamanlarda yaptığımız görüşmelerde olumlu sinyaller alıyoruz. İş dünyası için her şey çok daha güzel olacak. Türkiye için konulan ek vergilerin kalkmasını bekliyoruz. İhracatçılarımızın hakkını her zeminde koruyacağız. Türkiye için konulan ek vergilerin kalkmasını bekliyoruz.

ABD'NİN İRAN YAPTIRIMLARI

Her türlü yaptırım en fazla Türkiye'yi etkiler. Türkiye'ye muafiyet kararının uzatılacağını bekliyoruz.

FAHİŞ FİYAT ARTIŞLARI

Ben serbest piyasa ekonomisine inanan bir insanım. Ancak rekabetin sağlanamadığı konularda bunu sğlamak bizim görevimiz. Ticaret il müdürlüklerimiz bu işi çok sağlam götürdüler. Tespitlerimizi kendilerine bildirdik. Yazılı savunmalarını istedik. Sonra belediye ekiplerine de bakanlığımızın ekipleri eğitim veriyorlar. 7 bin firmayla yazıştık. 81 ürün denetlendi. Bin 800 üründe fahiş artış saptandı.

KONKORDATO İLANLARI

Konkordato soruları bize geliyor ama Adalet Bakanlığı'nın konusu. Rakamlar da değişiyor devam eden bir süreç. Her pazartesi yayınlanıyor. Bu hafta pazartesi 979 firma olmuş. Yeni bir düzenleme var bundan böyle bağımsız bir denetim kuruluşlarının raporları doğrultusunda konkordato ilan edilebilecek.