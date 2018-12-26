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İGA’dan yeni hamle
İstanbul Havalimanı'nın yapımını ve işletmesini üstlenen İGA Havalimanları İşletmesi, 2018 içerisinde ikinci defa sermaye artırımına gitme kararı aldı. Buna göre; Havalimanı İşletmesi, 20 Aralık 2018 tarihli genel kurulunda alınan karar ile sermayesini 1 milyar 128 milyon lira artırarak, 7 milyar 368 milyon liraya çıkardı.

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