İGA’dan yeni hamle

İstanbul Havalimanı'nın yapımını ve işletmesini üstlenen İGA Havalimanları İşletmesi, 2018 içerisinde ikinci defa sermaye artırımına gitme kararı aldı. Buna göre; İGA Havalimanı İşletmesi, 20 Aralık 2018 tarihli genel kurulunda alınan karar ile sermayesini 1 milyar 128 milyon lira artırarak, 7 milyar 368 milyon liraya çıkardı.
- Ekonomi
- 26.12.2018
- Gazete
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