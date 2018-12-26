Dolar ABD'de bazı devlet hizmetlerinin ödeneksizlikten durması ve Beyaz Saray ile Fed arasında gerilim gibi bir dizi unsurdan dolayı değer kaybetti. ABD ve dünya ekonomisinin ivme kaybettiğine yönelik endişeler ABD'nin 10 yıl vadeli devlet tahvili getirilerinin ay başından bu yana 25 baz puana yakın gerilemesine yol açtı. Getirilerdeki düşüş doların çekiciliğini azaltarak satış baskısı yaratıyor. Riskten kaçınan yatırımcıların güvenli liman olarak gördükleri Japon yeni gibi para birimlerine yönelmesi doların zorlanmasına neden oluyor. İşte 26 Aralık 2018 döviz kurları...

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