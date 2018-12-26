Bugünkü
Takvim

Damat Kıbrıs’a çıkarma yaptı

Damat Kıbrıs’a çıkarma yaptı
Damat, Tween ve D'S Damat markaları ile yurt dışı yatırımlarını sürdüren Orka Holding, Aralık ayında mağaza açtığı ülkelere 'yi de ekledi. Orka Holding, başkent Lefkoşa'daki Damat-Tween Flagship ile KKTC'deki üçüncü ve en büyük mağazasını açtı. Mağaza, başkentin en popüler caddesi Dereboyu'nda yer alıyor. Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, "Lefkoşa ile yurt dışındaki mağaza sayımız 180'e, toplam mağaza sayımız da 395'e ulaştı. 2019 yılında ana hedef pazarımız 'da daha da büyüyecek ve çok yakında Roma ve Floransa ile birlikte satış noktalarımızı 30'a çıkaracağız. Bizim i gün, 'da başlayıp, 'da bitiyor. Üzerinde güneş batmayan bir marka olarak; Çin, Amerika, ve 'ı da yeni hedef pazarlar olarak belirledik" diye konuştu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerEkonomi HaberleriDamat Kıbrıs’a çıkarma yaptı
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri