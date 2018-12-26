Damat Kıbrıs’a çıkarma yaptı

Damat, Tween ve D'S Damat markaları ile yurt dışı yatırımlarını sürdüren Orka Holding, Aralık ayında mağaza açtığı ülkelere KKTC'yi de ekledi. Orka Holding, başkent Lefkoşa'daki Damat-Tween Flagship ile KKTC'deki üçüncü ve en büyük mağazasını açtı. Mağaza, başkentin en popüler caddesi Dereboyu'nda yer alıyor. Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, "Lefkoşa ile yurt dışındaki mağaza sayımız 180'e, toplam mağaza sayımız da 395'e ulaştı. 2019 yılında ana hedef pazarımız İtalya'da daha da büyüyecek ve çok yakında Roma ve Floransa ile birlikte satış noktalarımızı 30'a çıkaracağız. Bizim için gün, Avustralya'da başlayıp, Güney Amerika'da bitiyor. Üzerinde güneş batmayan bir marka olarak; Çin, Amerika, Kanada ve Hindistan'ı da yeni hedef pazarlar olarak belirledik" diye konuştu.
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- 26.12.2018
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