Borçluya fırsat

Yapılandırması bozulan, köprü geçiş cezası kesilen vatandaşları ilgilendiren kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Düzenlemeye göre, Karayolları Trafik Kanunu'nda yer alan cezalar 2019'da artırılmayacak, cezalara yeniden değerleme oranı uygulanmayacak. Araç sınıfları itibarıyla geçmesi yasak olmasına karşın 2 Kasım 2016'dan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçenlere idari para cezası uygulanmayacak.
- Ekonomi
- 26.12.2018
- Gazete
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