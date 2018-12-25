Marketler kural tanımıyor

Kur düştü, benzin ucuzladı. Fırsatçı market yüzde 200'lere varan zamlarını bir türlü geri çekemedi. 'Dolar bahane, zam şahane' mantığı ile etiketlerini değiştiren bazı marketler, kurdaki gerilemeler ve akaryakıttaki düşüş karşısında adeta üç maymunu oynadı. Fırsatçı marketlerin ve üreticilerin eli bir türlü indirim yapmaya gitmedi. İyileşen göstergeleri görmezden gelen marketlerin tüm zam bahaneleri ellerinden gitti ama bunu etikete yansıtamadı.
ARTIŞ YAPIYORLAR
Dolar kurunu ve ekonomiyi bahane edenler fiyatlarda yüzde 200'e varan artışlar yaptı. Ancak tüm maliyetlerin düşmesine rağmen özellikle sebze-meyve ve paketli gıdalar ile temizlik ürünlerinde fiyatlar artırıldığı kadar düşürülmedi. Üstelik bazı ürünlerde zamlar yapıldı. Bu arada TESK Başkanı Bendevi Palandöken, düşen benzin fiyatlarının esnaf tarafından etiketlere yansıtılacağını söyledi.
BENZİN 28 KURUŞ İNDİ
Motorinin litre fiyatında ortalama 29 kuruş, benzinin litre fiyatında ise 28 kuruş indirim yapıldı. Buna göre, Ankara'da ortalama 5.99 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5.70 lira oldu. Motorinin litresi İstanbul'da 5.91 liradan 5.62 liraya, İzmir'de 5.99 liradan 5.70 liraya indi. Ankara'da ortalama 6.20 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 5.92 liraya geriledi. Benzinin litresi İstanbul'da 6.09 liradan 5.81 liraya, İzmir'de 6.19 liradan 5.91 liraya düştü.
BAHANELERİ KALMADI
Döviz kuru Ağustos'tan bu yana yüzde 35 geriledi.
Petrol fiyatları büyük oranda düştü, akaryakıt geriledi.
Bankalar faizleri düşürdü.
Enflasyon geriledi, ekonomide dengelenme başladı.
ARTIŞ YAPIYORLAR
Dolar kurunu ve ekonomiyi bahane edenler fiyatlarda yüzde 200'e varan artışlar yaptı. Ancak tüm maliyetlerin düşmesine rağmen özellikle sebze-meyve ve paketli gıdalar ile temizlik ürünlerinde fiyatlar artırıldığı kadar düşürülmedi. Üstelik bazı ürünlerde zamlar yapıldı. Bu arada TESK Başkanı Bendevi Palandöken, düşen benzin fiyatlarının esnaf tarafından etiketlere yansıtılacağını söyledi.
BENZİN 28 KURUŞ İNDİ
Motorinin litre fiyatında ortalama 29 kuruş, benzinin litre fiyatında ise 28 kuruş indirim yapıldı. Buna göre, Ankara'da ortalama 5.99 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5.70 lira oldu. Motorinin litresi İstanbul'da 5.91 liradan 5.62 liraya, İzmir'de 5.99 liradan 5.70 liraya indi. Ankara'da ortalama 6.20 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 5.92 liraya geriledi. Benzinin litresi İstanbul'da 6.09 liradan 5.81 liraya, İzmir'de 6.19 liradan 5.91 liraya düştü.
BAHANELERİ KALMADI
Döviz kuru Ağustos'tan bu yana yüzde 35 geriledi.
Petrol fiyatları büyük oranda düştü, akaryakıt geriledi.
Bankalar faizleri düşürdü.
Enflasyon geriledi, ekonomide dengelenme başladı.
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